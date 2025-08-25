Assine
Estrangeiro atropela e mata uma pessoa e deixa 8 feridas em Havana

AFP
AFP
Repórter
25/08/2025 13:39

Um estrangeiro que vive em Cuba atropelou, nesta segunda-feira (25), nove pessoas em um percurso por dois municípios de Havana, com um balanço de uma morte e oito feridos, informou o Ministério do Interior.

Os atropelamentos, "em diferentes locais" do percurso, mataram uma mulher de 35 anos  e deixaram oito pessoas feridas, que recebem atendimento médico no hospital, indicou o Ministério em um comunicado.

Acrescentou que o crime ocorreu às 02h30 locais (03h30 em Brasília) em um trajeto entre Centro Havana e Havana Velha, dois municípios contíguos desta capital.

"O autor, um cidadão estrangeiro residente no país, foi detido pelas forças da ordem pública e está sob processo investigativo", acrescentou a pasta.

Os acidentes de trânsito têm aumentado nos últimos tempos em Havana devido ao mau estado das ruas e dos automóveis, mas esse tipo de atropelamento é incomum em Cuba.

