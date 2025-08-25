Ucrânia critica participação de Woody Allen em festival de cinema russo

A Ucrânia criticou, nesta segunda-feira (25), a participação por videoconferência do diretor americano Woody Allen em um festival de cinema de Moscou, considerando um "insulto" às vítimas da invasão russa.

O cineasta, de 89 anos e repudiado por grande parte da indústria devido a acusações de agressão sexual, falou no domingo em um evento online do 'Moscow International Film Week'.

O Ministério ucraniano de Relações Exteriores considerou que sua participação é "uma vergonha e um insulto ao sacrifício dos atores e cineastas que morreram ou ficaram feridos por criminosos de guerra russos".

Woody Allen "escolhe fechar os olhos às atrocidades que a Rússia comete na Ucrânia", denunciou o ministério, que considera que a cultura nunca deve "ser usada para encobrir crimes".

A Ucrânia, invadida pela Rússia desde fevereiro de 2022, pede o isolamento total do país no cenário internacional, inclusive na cultura e esporte.

Kiev denuncia sistematicamente a participação de personalidades ocidentais em eventos na Rússia, que se tornaram raros desde o início da guerra.

A conferência da qual Woody Allen participou foi moderada pelo diretor russo Fiodor Bondarchuk, que apoia o presidente Vladimir Putin.

Nessa sessão, Allen afirmou que filmaria na Rússia caso recebesse uma proposta, segundo a agência estatal Ria Novosti. "Se tais propostas surgirem, sentarei e pensarei em um roteiro sobre o bem-estar em Moscou e em São Petersburgo", disse, segundo a agência de notícias.

Woody Allen mencionou uma viagem "não muito agradável" nos tempos da União Soviética e acrescentou que depois "tudo mudou, a Rússia tornou-se maravilhosa".

Mestre da comédia e da sátira social, o cineasta quase não trabalha mais nos Estados Unidos.

Grande parte da indústria lhe virou as costas nos Estados Unidos após sua filha adotiva, Dylan Farrow, acusá-lo de tê-la agredido sexualmente quando criança.

