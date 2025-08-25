Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Ucrânia critica participação de Woody Allen em festival de cinema russo

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
25/08/2025 13:37

compartilhe

Siga no

A Ucrânia criticou, nesta segunda-feira (25), a participação por videoconferência do diretor americano Woody Allen em um festival de cinema de Moscou, considerando um "insulto" às vítimas da invasão russa. 

O cineasta, de 89 anos e repudiado por grande parte da indústria devido a acusações de agressão sexual, falou no domingo em um evento online do 'Moscow International Film Week'. 

O Ministério ucraniano de Relações Exteriores considerou que sua participação é "uma vergonha e um insulto ao sacrifício dos atores e cineastas que morreram ou ficaram feridos por criminosos de guerra russos". 

Woody Allen "escolhe fechar os olhos às atrocidades que a Rússia comete na Ucrânia", denunciou o ministério, que considera que a cultura nunca deve "ser usada para encobrir crimes". 

A Ucrânia, invadida pela Rússia desde fevereiro de 2022, pede o isolamento total do país no cenário internacional, inclusive na cultura e esporte. 

Kiev denuncia sistematicamente a participação de personalidades ocidentais em eventos na Rússia, que se tornaram raros desde o início da guerra. 

A conferência da qual Woody Allen participou foi moderada pelo diretor russo Fiodor Bondarchuk, que apoia o presidente Vladimir Putin. 

Nessa sessão, Allen afirmou que filmaria na Rússia caso recebesse uma proposta, segundo a agência estatal Ria Novosti. "Se tais propostas surgirem, sentarei e pensarei em um roteiro sobre o bem-estar em Moscou e em São Petersburgo", disse, segundo a agência de notícias. 

Woody Allen mencionou uma viagem "não muito agradável" nos tempos da União Soviética e acrescentou que depois "tudo mudou, a Rússia tornou-se maravilhosa". 

Mestre da comédia e da sátira social, o cineasta quase não trabalha mais nos Estados Unidos. 

Grande parte da indústria lhe virou as costas nos Estados Unidos após sua filha adotiva, Dylan Farrow, acusá-lo de tê-la agredido sexualmente quando criança.

bur-led/rco/eg/mb/jc/aa

Tópicos relacionados:

cinema conflito diplomacia gente

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay