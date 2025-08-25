Assine
Bombeiros avançam no combate aos incêndios na Espanha

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
25/08/2025 09:30

Os bombeiros avançam, nesta segunda-feira (25), na luta contra incêndios florestais na Espanha, atingida nas últimas semanas pelo fogo que já deixou quatro mortos e destruiu mais de 350.000 hectares, indicou a diretora da Proteção Civil e Emergências, Virginia Barcones. 

"Está sendo lento, mas como veem, a evolução está sendo favorável na maior parte dos incêndios", disse Barcones em coletiva de imprensa, alertando que "as reproduções (das chamas) estão nos dando muitíssimos problemas". 

Ainda há 14 incêndios florestais ativos classificados como nível operacional 2, o que significa que representam um perigo para as pessoas e casas, frente aos 21 da semana passada. 

Os ventos desta segunda-feira serão "um pouco mais intensos" e as temperaturas mais altas, mas a previsão é que o clima melhore na terça-feira, o que ajudará os bombeiros a conter os incêndios, disse Barcones. 

Os bombeiros espanhóis, auxiliados por equipes de outros países da União Europeia, têm combatido em longas jornadas os incêndios, que devastaram mais de 350.000 hectares nas últimas duas semanas, segundo o Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS).

Tópicos relacionados:

ambiente espanha incendio meio

