Conheça os principais filmes da 82ª edição do Festival de Veneza

Frankenstein, Vladimir Putin, empresários vingativos, uma guerra nuclear e, ao final, o Leão de Ouro.

O Festival de Veneza começa na quarta-feira (27) e estes são alguns dos filmes que marcarão a edição deste ano, a número 82, de 27 de agosto a 6 de setembro:

- Filmes em competição -

Vinte e um filmes competirão para conquistar o Leão de Ouro, o prêmio máximo do evento, que no ano passado foi conquistado por "O Quarto ao Lado" do diretor espanhol Pedro Almodóvar.

Entre os títulos mais aguardados, estão:

- "The Wizard of Kremlin", de Oliver Assayas.

Uma adaptação do best-seller homônimo, escrito por Giuliano Da Empoli, sobre a ascensão ao poder de Vladimir Putin, na qual o britânico Jude Law encarna o presidente russo.

- "A House of Dynamite", de Kathryn Bigelow

É o primeiro trabalho apresentado pela premiada diretora de "A Hora Mais Escura" desde 2017, e conta como funcionários da Casa Branca enfrentam uma crise de mísseis e armas nucleares.

- "The Smashing Machine", de Benny Safdie

Dwayne "The Rock" Johnson interpreta um papel que parece feito à sua medida, o de um lutador veterano, com Emily Blunt como sua esposa.

- "The Voice of Hind Rajab", de Kaouther Ben Hania

Esta tragédia conta o assassinato real de uma menina palestina de seis anos por militares israelenses em Gaza. É descrito como um dos filmes mais políticos do festival.

- "The Testament of Ann Lee", de Mona Fastvold

Um musical sobre a seita religiosa dos "shakers", implantada nos Estados Unidos no século XVIII. O filme é dirigido por Mona Fastvold, co-roteirista de "O Brutalista" de Brady Corbet, que também participa neste projeto.

- "Frankenstein", de Guillermo del Toro

O mexicano Guillermo del Toro está por trás desta nova e cara versão do clássico do cinema, protagonizada por Oscar Isaac, que está em dois filmes que serão exibidos na Mostra.

- "Jay Kelly", de Noah Baumbach

Uma comédia coescrita por Baumbach com sua esposa, Greta Gerwig, que conta com um elenco cheio de rostos conhecidos, começando por George Clooney, que interpreta um ator em crise de identidade.

- "Bugonia", de Yorgos Lanthimos

Última colaboração do diretor grego e Emma Stone, que ganhou um Oscar por sua atuação no filme de 2023 'Pobres Criaturas', premiado com o Leão de Ouro de Veneza naquele ano.

- "No Other Choice", de Park Chan-wook

O sul-coreano Park volta a Veneza depois de duas décadas com um thriller sobre um gerente vingativo que perde seu trabalho.

- "L'étranger", de François Ozon

Uma adaptação ambiciosa do famoso romance do escritor francês Albert Camus ("O Estrangeiro"), filmada em preto e branco.

- Nuhai (Girl), de Shu Qi

A superestrela taiwanesa Shu estreia como diretora com uma história sobre várias gerações de mulheres.

- Fora de competição -

- "After the Hunt", de Luca Guadagnino

Julia Roberts faz sua estreia em Veneza com o filme dramático sobre um caso de agressão sexual em uma universidade de prestígio nos Estados Unidos.

- "In the Hand of Dante", de Julian Schnabel

A estreia foi adiada devido a uma disputa entre o diretor e seus financiadores pelos 150 minutos de duração do thriller policial, protagonizado por Oscar Isaac e com participações especiais dos veteranos Al Pacino e John Malkovich.

- "Dead Man's Wire", de Gus Van Sant

O filme, o primeiro do diretor americano desde 2018, relata o sequestro real de um agente hipotecário, com Bill Skarsgard e Al Pacino no elenco.

Entre outros destaques do festival estão o thriller francês "Chien 51", que encerrará a Mostra, e "Scarlet", animação do japonês Mamoru Hosoda.

- Documentários-

O diretor alemão Werner Herzog apresentará seu filme mais recente, "Ghost Elephants", sobre o rastro de uma manada de elefantes fantasma na selva de Angola. Aos 82 anos, Herzog, que alterna entre ficção e documentários, receberá o Leão de Ouro por sua carreira durante a cerimônia de abertura.

A argentina Lucrecia Martel exibirá em Veneza, fora de competição, o documentário "Nuestra Tierra", sobre o assassinato do líder da comunidade indígena de Chuschagasta, no norte da Argentina.

Outro documentário muito aguardado é o de Laura Poitras sobre o jornalista Seymour Hersh, que revelou escândalos no Exército dos Estados Unidos. Poitras já foi premiada em Veneza, em 2022, por seu documentário "All the Beauty and the Bloodshed,. sobre a campanha da fotógrafa Nan Goldin contra a indústria dos opioides.

Sofia Coppola apresentará um documentário sobre o estilista Marc Jacobs e o diretor Mike Figgis revelará os bastidores do filme "Megalópolis", de Francis Ford Coppola.

adp/ams/dc/jvb/meb/dd/fp