Internacional

Noruega inaugura primeiro armazém comercial de CO? do mundo

AFP
AFP
Repórter
25/08/2025 08:47

O consórcio internacional Northern Lights, realizou "com sucesso" a primeira injeção de gás carbônico no fundo do Mar do Norte, anunciou nesta segunda-feira (25) o primeiro serviço comercial de transporte e armazenamento de CO? do mundo. 

O projeto, que reúne os gigantes Equinor, Shell e TotalEnergies, consiste em transportar e enterrar o gás carbônico capturado de chaminés de fábricas e usinas elétricas na Europa, mediante pagamentos feitos por indústrias ou empresas energéticas. 

Após ser capturado, o CO? é liquefeito, transportado por navio até o terminal de Øygarden, próximo a Bergen (oeste da Noruega), transferido para grandes cisternas e depois injetado por tubulações, a 110 quilômetros da costa, em um aquífero salino situado a 2.600 metros abaixo do leito marinho. 

A tecnologia é considerada pelo Grupo Intergovernamental de Especialistas sobre Mudança Climática (IPCC, na sigla em inglês) como uma das soluções para reduzir a pegada de indústrias difíceis de descarbonizar, como cimenteiras e siderúrgicas. 

Mas a tecnologia de captação e armazenamento de CO? (CCS) ainda é complexa e cara comparada à compra de "licenças para poluir" do Sistema de Comércio de Emissões da UE (ETS, na sigla em inglês). 

Além de seus parceiros iniciais Heidelberg Materials e Hafslund Celsio, a Northern Lights assinou até agora apenas três contratos comerciais na Europa: a produtora de amônia Yara nos Países Baixos, duas centrais de biomassa da Ørsted na Dinamarca e uma termoelétrica da Stockholm Exergi na Suécia.

Tópicos relacionados:

clima energia noruega

