Vietnã se prepara para a passagem do tufão Kajiki

O Vietnã começou a retirar mais de 300.000 moradores de suas costas nesta segunda-feira (25), antes da passagem do tufão Kajiki, que avança em direção ao país asiático com rajadas de vento de 160 quilômetros por hora.

O tufão, o quinto desde o início de 2025 no Vietnã, avança pelo Golfo de Tonkin com ondas de até 9,5 metros.

Quase 325.000 residentes de cinco províncias costeiras serão transferidos para abrigos temporários em escolas e edifícios públicos, informaram as autoridades.

A cidade de Vinh amanheceu inundada nesta segunda-feira, com a maioria dos estabelecimentos comerciais fechados e protegidos com sacos de areia.

Dois aeroportos locais foram fechados e as embarcações de pesca no trajeto do tufão foram transferidas para o porto.

Kajiki deve tocar o solo nas próximas horas, com ventos de 157 km/h, informou o Centro Nacional de Previsões Hidro-Meteorológicas do Vietnã.

tmh-jts/tc/mas/ag/meb/fp