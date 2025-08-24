Assine
SpaceX cancela voo de teste do megafoguete Starship

24/08/2025 21:06

A empresa SpaceX cancelou neste domingo um voo de teste do megafoguete Starship, o revés mais recente para o veículo de lançamento, após tentativas recentes terminarem em explosões. 

"Descarta-se o décimo voo do Starship, para dar tempo de resolver um problema nos sistemas em terra", informou a Space X, na rede social X. O lançamento aconteceria hoje, da Starbase, no sul do estado americano do Texas.

O maior e mais poderoso veículo de lançamento da História foi construído com o objetivo de levar os americanos de volta à Lua, e é essencial para realizar o sonho de Elon Musk - dono da SpaceX e pessoa mais rica do mundo - de colonizar Marte.

No entanto, repetidas explosões, que espalharam destroços sobre ilhas do Caribe e interromperam voos nos últimos meses, aumentaram a pressão sobre a SpaceX pela realização de um teste livre de contratempos.

