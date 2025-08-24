Milhares de pessoas participam de manifestação pró-palestinos em Copenhague

Mais de 10 mil pessoas se manifestaram neste domingo (24) em Copenhague para pedir o fim do conflito na Faixa de Gaza e o reconhecimento do Estado palestino pela Dinamarca.

Mais de 100 organizações - incluindo Oxfam, Greenpeace e Anistia Internacional - participaram da manifestação, assim como sindicatos, partidos políticos, coletivos de artistas e ativistas, incluindo a sueca Greta Thunberg.

A polícia não forneceu dados sobre a participação. Os organizadores esperavam cerca de 20 mil pessoas.

Concentrados em frente ao Parlamento dinamarquês, os manifestantes gritavam "Basta de vendas de armas!", "Libertem a Palestina!" e "Dinamarca diz não ao genocídio!".

Tradicional apoiadora de Israel, a Dinamarca ressaltou sua vontade de usar a presidência do Conselho da União Europeia (UE) no segundo semestre para aumentar a pressão sobre o governo israelense pelo fim do conflito. No entanto, esclareceu que não planeja reconhecer o Estado palestino em um futuro próximo, ao contrário do que pedem os manifestantes.

Marcus Christiansen, 24 anos, espera que o protesto "pressione o governo dinamarquês a tomar as mesmas decisões que outros países europeus".

