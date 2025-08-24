Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

França convoca embaixador dos EUA após comentários sobre antissemitismo

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
24/08/2025 18:55

compartilhe

Siga no

A França convocou nesta segunda-feira (25) o embaixador dos Estados Unidos no país, Charles Kushner, após comentários que considerou "inaceitáveis" sobre o presidente francês, que o diplomata acusou de "falta de ações suficientes na luta contra o antissemitismo".

"As afirmações do embaixador são inaceitáveis. Vão de encontro ao direito internacional, em particular o dever de não interferir nos assuntos internos dos Estados, previsto na Convenção de Viena de 1961, que rege as relações diplomáticas", expressou o Ministério das Relações Exteriores da França.

Em carta dirigida ao presidente francês, à qual a AFP teve acesso neste domingo, o embaixador expressa sua preocupação profunda com a onda de antissemitismo na França e a falta de ações suficientes" do governo para combater o problema.

A carta é divulgada após críticas de Netanyahu ao presidente francês, que acusou de "alimentar o fogo antissemita" ao pedir o "reconhecimento internacional" do Estado palestino.

O embaixador usa em sua carta argumentos como os de Netanyahu. "Declarações que denigram Israel e gestos de reconhecimento de um Estado palestino encorajam os extremistas, fomentam a violência e colocam em risco" os judeus na França, afirma Kushner, pai do genro de Donald Trump, Jared Kushner.

O embaixador ressalta que "não há um dia na França em que judeus não sejam agredidos nas ruas, com sinagogas e escolas avariadas e empresas de judeus atacadas".

Os atos antissemitas aumentaram na França desde 7 de outubro de 2023, quando teve início o conflito atual na Faixa de Gaza, após um ataque do Hamas em território israelense.

mra/jp/dab/eg/mar/lb

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eeuu francia israel palestinos racismo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay