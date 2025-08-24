Ressaca deixa um morto e fecha 88 portos no Peru

O Peru fechou neste domingo (24) 88 dos seus 122 portos, devido a fortes ondas provocadas por ventos intensos associados ao anticiclone do Pacífico Sul, que deixaram um morto, segundo autoridades.

A medida, de caráter preventivo, inclui a suspensão de toda a atividade pesqueira e esportiva, com o objetivo de reduzir o risco de acidentes e danos materiais.

As ondas causaram a morte de um marinheiro, que caiu de um barco de patrulha em Puerto Pimentel, a 780 km de Lima, informou a marinha de guerra.

O fechamento dos portos pode ser ampliado em função da magnitude do evento, que deve durar até o meio da semana. "Temos 88 portos fechados, o que mostra que o impacto das ondas na costa peruana é considerável", declarou Enrique Varea, diretor de Oceanografia da marinha de guerra do Peru, ao canal de TV N.

Segundo a autoridade naval, "as ondas são hoje de forte intensidade e vão diminuir para moderada" nos próximos dias, até que voltem à normalidade.

O fenômeno também provocou queda de temperatura e tempestades de areia em Pisco e Paracas, na costa central do Peru, onde o vento atingiu velocidades de até 63 km/h, informou neste domingo o Serviço Nacional de Meteorologia.

Peru e Chile foram atingidos por fortes ondas no fim de 2024 e em janeiro passado.

