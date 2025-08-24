Ben Shelton evita sustos e vence em sua estreia no US Open

Contando com a empolgação da torcida local, Ben Shelton iniciou sua trajetória no US Open neste domingo (24) com uma vitória sólida sobre o peruano Ignacio Buse.

Shelton, sexto colocado no ranking da ATP, derrotou Buse (135º) por 6-3, 6-2 e 6-4 na partida de abertura na quadra central de Nova York.

Aos 21 anos, Buse estreou na chave principal de um torneio de Grand Slam na maior quadra do mundo.

O tenista nascido em Lima, que vem da fase classificatória, obteve cinco oportunidades de quebra contra Shelton, um dos tenistas mais temidos do circuito, mas não conseguiu converter nenhuma delas.

Apesar disso, Buse continuou a lutar durante as duas horas e sete minutos de jogo, apesar de sua inexperiência e de enfrentar o novo preferido da torcida local.

Shelton, que conquistou seu primeiro troféu de Masters 1000 no Canadá este mês, parece ser a principal esperança do tênis americano de coroar um campeão masculino pela primeira vez desde Andy Roddick em 2003.

O tenista de Atlanta, de 22 anos, está em sua melhor fase, com 10 vitórias em suas últimas 11 partidas, e já passou pela experiência de chegar às últimas fases do US Open, onde foi semifinalista em 2023.

"Estou começando a me sentir em casa. Esta é a melhor quadra de tênis, meu lugar favorito para jogar, meu torneio favorito", disse Shelton, que não quer alimentar demais as expectativas por enquanto.

"Estamos dando um passo de cada vez, tentando melhorar a cada dia", disse ele. "Assim que você começa a olhar para frente, você tropeça nos próprios pés".

Ben Shelton também recebeu o apoio das tribunas de sua namorada, a estrela do futebol Trinity Rodman, que voou durante a noite para Nova York depois de jogar pelo Washington Spirit em São Francisco, na Califórnia.

Seu próximo adversário virá do duelo entre os espanhóis Pablo Carreño e Pablo Llamas, e se ele continuar avançando, tem um possível confronto com Carlos Alcaraz nas quartas de final.

