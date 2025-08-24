Assine
Presidente do BCE defende independência dos bancos centrais

24/08/2025 15:16

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou que é perigoso atacar a independência dos bancos centrais, em uma entrevista divulgada neste domingo (24) nos Estados Unidos, onde o presidente Donald Trump busca manejar a política monetária.

"Quando um banco central deixa de ser independente, ou quando sua independência está ameaçada, torna-se disfuncional. Começa a fazer coisas que não deveria", alertou Lagarde em entrevista à Fox News, a emissora favorita dos conservadores americanos.

"A próxima etapa é a confusão, a instabilidade, ou algo pior", acrescentou a presidente do BCE após participar do encontro de banqueiros centrais em Jackson Hole, no Wyoming, junto com seu homólogo do Federal Reserve (Fed, banco central americano), Jerome Powell, alvo de críticas de Trump. 

Desde seu retorno ao poder em janeiro, o presidente dos EUA pede agressivamente um corte nas taxas de juros para reduzir o custo do crédito.

O mandatário republicano lançou uma campanha contra Powell, na esperança de acelerar sua saída da instituição.

O mandato de Powell, praticamente inamovível de seu cargo, termina em 2026.

Tópicos relacionados:

eua fed governo ue

