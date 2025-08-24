Visto dos EUA: Embaixada alerta estudantes que deixem redes sociais abertas

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil informou, neste domingo (24/8), que estudantes e intercambistas que pedirem os vistos das categorias F, M e J precisarão deixar seus perfis em redes sociais acessíveis ao público durante a análise do pedido.

De acordo com a representação diplomática, a exigência faz parte das verificações de rotina e é necessária para confirmar se o candidato preenche os critérios exigidos pelo governo norte-americano. O aviso foi publicado nas páginas oficiais da Embaixada.

A Embaixada recomenda que os candidatos deixem seus perfis abertos previamente, evitando possíveis atrasos ou entraves na avaliação do visto.

"Solicitantes dessas categorias de visto devem ajustar as configurações de privacidade de suas redes sociais para 'público'. Essa medida permite que sejam feitas todas as verificações necessárias para avaliar se o solitante (sic) atende aos requisitos para entrada nos Estados Unidos", reforçou a Embaixada dos EUA nas redes sociais.

A Embaixada dos Estados já havia anunciado em junho deste ano a retomada do agendamento de entrevistas para esses tipos de visto, após um período de suspensão. Anteriormente, eles já haviam antecipado que as redes sociais abertas seriam condição obrigatória para análise dos pedidos.

"Utilizamos todas as informações disponíveis durante a triagem e verificação de vistos para identificar solicitantes inadmissíveis aos EUA, especialmente aqueles que representam uma ameaça à segurança nacional. De acordo com novas diretrizes, realizaremos uma verificação abrangente e minuciosa, incluindo a análise da presença on-line de todos os solicitantes de vistos de estudante e de intercâmbio nas categorias não-imigrantes F, M e J", comunicou a embaixada, no dia 26 de junho.

A embaixada também recomenda que os estudantes solicitem seu visto com antecedência, para evitar "contratempos" e "garantir tempo suficiente para o processamento".

Como funcionam os vistos para estudar nos EUA?

Quem deseja estudar nos Estados Unidos pode recorrer a três principais tipos de visto para fins educacionais: F-1, M-1 e J-1. O visto F-1 é o mais comum entre estrangeiros e se destina a cursos acadêmicos em instituições certificadas, como universidades, escolas de idiomas e colégios. Ele permite ao estudante trabalhar até 20 horas por semana dentro do câmpus durante o período letivo.

Após um ano, é possível participar de programas como o Curricular Practical Training (CPT), estágio vinculado ao curso, e o Optional Practical Training (OPT), trabalho remunerado após a conclusão dos estudos, válido por até 12 meses, podendo se estender a 36 meses no caso de áreas ligadas a ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM).

Já o visto M-1 é voltado para cursos técnicos e profissionalizantes, como programas de gastronomia, design gráfico e mecânica. O J-1, por sua vez, é destinado a intercâmbios culturais e acadêmicos em programas aprovados pelo governo norte-americano.

Ele pode ser solicitado por quem pretende ensinar, dar palestras, estudar, conduzir pesquisas, receber treinamento ou participar de atividades culturais. Entre os perfis contemplados estão professores, acadêmicos, estagiários, especialistas, au pairs e monitores de acampamento.

Em todas as modalidades, o estudante precisa comprovar matrícula em uma instituição autorizada pelo governo americano, certificada pelo Student and Exchange Visitor Program (SEVP), além de demonstrar que possui recursos financeiros para se manter durante o período de estudos.

Para dar entrada no pedido, é necessário apresentar a carta de aceitação da escola (Form I-20), pagar a taxa do Student and Exchange Visitor Information System (SEVIS), de US$ 350, e a taxa consular, de US$ 185, além de preencher o formulário DS-160 e agendar entrevista no consulado.

Pontos principais sobre os vistos de estudante nos EUA