Afastado pelo Olympique de Marselha, Jonathan Rowe assina com Bologna

24/08/2025 13:06

Uma semana após sua briga com Adrien Rabiot, que resultou na dispensa dos dois jogadores do Olympique de Marselha, o atacante inglês Jonathan Rowe assinou com o Bologna, anunciou o clube italiano neste domingo (24). 

Após um ano atuando no OM, o britânico de 22 anos "vestirá as cores do clube italiano em 2025-2026", afirmou o time do sul da França, em um comunicado em que deseja a seu ex-jogador "todo o sucesso na continuação de sua carreira profissional". 

Rowe foi dispensado pelo clube francês após um desentendimento com Rabiot no dia 15 de agosto, logo depois da derrota por 1 a 0 para o Rennes na estreia no campeonato francês. 

"Tem sido uma montanha-russa de emoções, mas quero agradecer sinceramente pela confiança e pelo apoio que me deram ao longo do caminho", escreveu Rowe em sua conta no Instagram, em francês. 

"Não quero entrar em detalhes. Quero me concentrar em agradecer aos jogadores, à comissão técnica e a todos os funcionários que, dia após dia, me incentivaram a lutar pelo 'badge' (escudo)".

O presidente do Olympique de Marselha afirmou em entrevista à AFP que se tratou de "um incidente extremamente violento", justificando a decisão de colocar os dois jogadores na lista de negociáveis. 

Uma decisão que, no caso de Adrien Rabiot, pode ser revertida, depois que o técnico Roberto De Zerbi abriu as portas no sábado para uma possível reconciliação, esperando que sejam, dadas "as condições para consertar as coisas" com o meio-campista francês.

O Olympique de Marselha venceu o recém-promovido Paris FC por 5 a 2 no sábado, pela 2ª rodada da Ligue 1. O time também vai disputar a Liga dos Campeões nesta temporada. 

Já o Bologna, atual campeão da Copa da Itália, iniciou sua campanha na Serie A com uma derrota por 1 a 0 para a Roma, também no sábado.

