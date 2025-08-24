Afastado pelo Olympique de Marselha, Jonathan Rowe assina com Bologna
compartilheSiga no
Uma semana após sua briga com Adrien Rabiot, que resultou na dispensa dos dois jogadores do Olympique de Marselha, o atacante inglês Jonathan Rowe assinou com o Bologna, anunciou o clube italiano neste domingo (24).
Após um ano atuando no OM, o britânico de 22 anos "vestirá as cores do clube italiano em 2025-2026", afirmou o time do sul da França, em um comunicado em que deseja a seu ex-jogador "todo o sucesso na continuação de sua carreira profissional".
Rowe foi dispensado pelo clube francês após um desentendimento com Rabiot no dia 15 de agosto, logo depois da derrota por 1 a 0 para o Rennes na estreia no campeonato francês.
"Tem sido uma montanha-russa de emoções, mas quero agradecer sinceramente pela confiança e pelo apoio que me deram ao longo do caminho", escreveu Rowe em sua conta no Instagram, em francês.
"Não quero entrar em detalhes. Quero me concentrar em agradecer aos jogadores, à comissão técnica e a todos os funcionários que, dia após dia, me incentivaram a lutar pelo 'badge' (escudo)".
O presidente do Olympique de Marselha afirmou em entrevista à AFP que se tratou de "um incidente extremamente violento", justificando a decisão de colocar os dois jogadores na lista de negociáveis.
Uma decisão que, no caso de Adrien Rabiot, pode ser revertida, depois que o técnico Roberto De Zerbi abriu as portas no sábado para uma possível reconciliação, esperando que sejam, dadas "as condições para consertar as coisas" com o meio-campista francês.
O Olympique de Marselha venceu o recém-promovido Paris FC por 5 a 2 no sábado, pela 2ª rodada da Ligue 1. O time também vai disputar a Liga dos Campeões nesta temporada.
Já o Bologna, atual campeão da Copa da Itália, iniciou sua campanha na Serie A com uma derrota por 1 a 0 para a Roma, também no sábado.
luh/dam/avl/aam