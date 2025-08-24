Everton inaugura seu novo estádio com vitória sobre o Brighton (2-0)

O Everton estreou o Estádio Hill Dickinson, sua nova casa em Liverpool, neste domingo (24), com uma vitória por 2 a 0 sobre o Brighton pela segunda rodada da Premier League.

O clima antes da partida era festivo, com milhares de bandeiras tremulando nas arquibancadas, fumaça azul subindo pelo estádio e a tradicional sirene que precede "Z-Cars", o hino do clube.

Os jogadores dos 'Toffees' fizeram o possível para não estragar as comemorações e foram ambiciosos desde o início contra um Brighton azarado, que mandou bolas no travessão e até perdeu um pênalti.

Iliman Ndiaye fez história no Everton ao se tornar o primeiro artilheiro oficial no novo estádio, marcando aos 23 minutos, três meses após fazer o último gol em Goodison Park, o estádio onde o time jogava desde 1892.

O atacante da seleção senegalesa completou um cruzamento de Jack Grealish, emprestado pelo Manchester City.

O próprio Grealish também deu a assistência para o segundo gol, marcado por James Garner no início do segundo tempo (52') com um belo chute de longa distância.

Grealish registrou, assim, o mesmo número de assistências em uma única tarde que em suas duas últimas temporadas no Manchester City, onde havia dado duas assistências em 40 partidas.

Ele foi substituído nos acréscimos e foi aplaudido de pela primeira vez pelos novos torcedores.

A outra estrela da tarde foi o goleiro Jordan Pickford, que fez uma defesa decisiva diante de Matt O'Riley após um passe errado do zagueiro James Tarkowski. Depois, aos 77 minutos, ele defendeu um pênalti cobrado por Danny Welbeck.

O Everton garantiu assim sua primeira vitória na temporada, seis dias após estrear na Premier League com uma derrota por 1 a 0 para o Leeds.

O Brighton, por outro lado, tem apenas um ponto em dois jogos, tendo empatado em 1 a 1 com o Fulham no último fim de semana.

Enquanto isso, o Crystal Palace, campeão da última FA Cup e da Supercopa da Inglaterra, empatou em 1 a 1 em casa com o Nottingham Forest.

O Palace abriu o placar aos 37 minutos com um gol do senegalês Ismaïla Sarr, com assistência do colombiano Daniel Muñoz, e o Forest empatou aos 57 minutos por meio de Callum Hudson-Odoi.

