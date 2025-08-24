Assine
Comissão discutirá morte de brasileira em vulcão na Indonésia

Presidente da Comissão de Relações Exteriores quer entender se houve omissão do governo da Indonésia no resgate de Juliana Marins

24/08/2025 12:18

O deputado Filipe Barros, presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, irá apresentar um requerimento de informações para a Embaixada da Indonésia explicar a morte da jovem brasileira Juliana Marins no vulcão Rinjani.

O requerimento será votado na próxima reunião da Comissão de Relações Exteriores, na quarta-feira, 2.

Será apresentado também um requerimento de informações para entender o papel do Itamaraty no resgate da jovem.

Juliana Marins tinha 26 anos e estava fazendo uma viagem pela Ásia desde fevereiro deste ano. A jovem de Niterói (RJ) sofreu um acidente na última sexta-feira, 20, enquanto fazia uma trilha no monte Rinjani.

Foram quatro dias de buscas por Juliana, que era avistada por outros turistas e drones. O deputado quer entender se houve omissão do governo da Indonésia no resgate.

