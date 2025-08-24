Comissão discutirá morte de brasileira em vulcão na Indonésia

O deputado Filipe Barros, presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, irá apresentar um requerimento de informações para a Embaixada da Indonésia explicar a morte da jovem brasileira Juliana Marins no vulcão Rinjani.

O requerimento será votado na próxima reunião da Comissão de Relações Exteriores, na quarta-feira, 2.

Será apresentado também um requerimento de informações para entender o papel do Itamaraty no resgate da jovem.

Juliana Marins tinha 26 anos e estava fazendo uma viagem pela Ásia desde fevereiro deste ano. A jovem de Niterói (RJ) sofreu um acidente na última sexta-feira, 20, enquanto fazia uma trilha no monte Rinjani.

Foram quatro dias de buscas por Juliana, que era avistada por outros turistas e drones. O deputado quer entender se houve omissão do governo da Indonésia no resgate.