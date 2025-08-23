Barça vence de virada na visita ao Levante (3-2) pela 2ª rodada do Espanhol

O Barcelona se manteve na liderança de LaLiga com mais uma vitória por 3 a 2 de virada diante do recém-promovido Levante, no estádio Ciutat de Valencia, neste sábado (23), pela segunda rodada do campeonato espanhol.

Os gols de Pedri González (49'), Ferran Torres (52') e um gol contra de Unai Elgezabal nos acréscimos (90'+1) salvaram o Barça após um primeiro tempo em que ficou em desvantagem com os gols de Iván Romero (15') e José Luis Morales (45'+7 de pênalti).

O time valenciano tentou surpreender, enquanto Hansi Flick escalou o brasileiro Raphinha como meia-atacante, deixando o inglês Marcus Rashford na ponta esquerda.

A entrada de Marc Casadó, que têm ficado em evidência nos últimos dias devido à sua possível saída da equipe, também foi outra novidade no time titular, substituindo o holandês Frenkie de Jong, que teve alguns dias de folga devido à sua segunda paternidade.

A proposta do Levante se baseou em se fechar atrás com uma defesa de cinco homens e explorar as oportunidades. E assim foi. O time da casa conseguiu abrir dois gols de vantagem.

Em um belo contra-ataque, Romero finalizou com perfeição após superar Pau Cubarsí e colocar o Levante na frente.

O Barça continuou tocando a bola sem perigo até que, em outro contra-ataque do time da casa, a bola acabou tocando na mão de Alejandro Balde.

Após revisão do VAR, o árbitro marcou o pênalti, que Morales converteu sob o olhar atento de Joan García.

Os comandados de Flick acordaram e empataram o jogo em quatro minutos, logo após o intervalo.

Pedri (49') diminuiu com um chute de pé direito no ângulo superior, de fora da área, e Ferran (52') marcou de pé direito após um cruzamento de Raphinha, deixando tudo igual no placar.

O Barça buscou a vitória até o final contra um adversário aguerrido que afastava o perigo, mas os atuais campeões contaram com a sorte.

Um cruzamento de Lamine Yamal da direita foi desviado por Elgezabal (90'+1), mas a bola acabou entrando.

Um banho de água fria para um Levante combativo, que não resistiu ao ímpeto do Barcelona. O time catalão dorme na primeira colocação com seis pontos em duas rodadas.

- Atleti tropeça -

O Atlético de Madrid voltou a decepcionar ao empatar em 1 a 1 com o recém-promovido Elche no estádio Metropolitano, na capital espanhola.

O time 'rojiblanco', que havia perdido por 2 a 1 para o Espanyol em sua estreia no campeonato, continua em dificuldades, apesar de ter feito sete contratações na janela de transferências, e ocupa provisoriamente a 13ª posição na tabela, com apenas um ponto.

Os jogadores comandados pelo técnico Diego Simeone começaram bem graças a um gol do norueguês Alexander Sorloth logo aos seis minutos de jogo, após uma arrancada do atacante, que não teve dificuldade para superar o goleiro argentino Matías Dituro.

O time madrilenho, impulsionado pela vantagem, pressionou forte no campo adversário, mas Rafa Mir silenciou a torcida do 'Atleti' aos 15 minutos, empatando o jogo.

Germán Valera mandou a bola na diagonal para Álvaro Rodríguez, que dominou e depois deu assistência para o atacante, que chutou cruzado deixando tudo igual no placar.

Os jogadores do Atlético dominaram a posse de bola do início ao fim, mas o Elche foi sólido na defesa, dificilmente permitindo que os adversários criassem jogadas perigosas.

Os comandados de Eder Sarabia, por sua vez, conseguiram segurar o ataque 'rojiblanco' até o fim da partida.

Marcos Llorente teve uma chance clara aos 80 minutos, mas chutou para fora após um passe de Pablo Barrios, quando ficou cara a cara com o goleiro Dituro.

Antes dos acréscimos, o filho do ex-craque da seleção argentina Fernando Redondo, Federico, aproveitou seus primeiros minutos na LaLiga após assinar com o Elche na semana passada.

A entrada do meio-campista de 22 anos, vindo do Inter Miami, por outro lado, não fez diferença para o Elche, que se limitou a defender e tem agora dois pontos em duas partidas no Campeonato Espanhol.

Na outra partida deste sábado, o Mallorca empatou em 1 a 1 com o Celta em Son Moix. Javi Rueda (38') colocou os galegos na frente, mas Mateu Morey empatou no final (87').

--- Jogos da 2ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Betis - Alavés 1 - 0

- Sábado:

Mallorca - Celta Vigo 1 - 1

Atlético de Madrid - Elche 1 - 1

Levante - Barcelona 2 - 3

- Domingo:

(12h00) Osasuna - Valencia

(14h30) Villarreal - Girona

Real Sociedad - Espanyol

(16h30) Real Oviedo - Real Madrid

- Segunda-feira:

(14h30) Athletic Bilbao - Rayo Vallecano

(16h30) Sevilla - Getafe

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 6 2 2 0 0 6 2 4

2. Betis 4 2 1 1 0 2 1 1

3. Rayo Vallecano 3 1 1 0 0 3 1 2

4. Getafe 3 1 1 0 0 2 0 2

. Villarreal 3 1 1 0 0 2 0 2

6. Athletic Bilbao 3 1 1 0 0 3 2 1

7. Espanyol 3 1 1 0 0 2 1 1

8. Real Madrid 3 1 1 0 0 1 0 1

9. Alavés 3 2 1 0 1 2 2 0

10. Elche 2 2 0 2 0 2 2 0

11. Real Sociedad 1 1 0 1 0 1 1 0

. Valencia 1 1 0 1 0 1 1 0

13. Atlético de Madrid 1 2 0 1 1 2 3 -1

14. Celta Vigo 1 2 0 1 1 1 3 -2

15. Mallorca 1 2 0 1 1 1 4 -3

16. Sevilla 0 1 0 0 1 2 3 -1

17. Osasuna 0 1 0 0 1 0 1 -1

18. Levante 0 2 0 0 2 3 5 -2

19. Girona 0 1 0 0 1 1 3 -2

20. Real Oviedo 0 1 0 0 1 0 2 -2

./bds/rsc/dr/aam