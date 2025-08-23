Shnaider e Alexandrova vão se enfrentar na final do WTA 500 de Monterrey

As tenistas russas Diana Shnaider e Ekaterina Alexandrova disputarão a final do Aberto de Monterrey de 2025 neste sábado (23), após eliminarem a americana Alycia Parks e a tcheca Marie Bouzkova nas semifinais, respectivamente.

Esta final será o segundo duelo entre Shnaider, terceira cabeça de chave, e Alexandrova, segunda cabeça de chave. Ekaterina venceu a final anterior na terceira rodada do torneio de Charleston deste ano.

Shnaider, de 21 anos, buscará seu quinto título de simples na carreira neste sábado. Ela conquistou os quatro anteriores em 2024: Hua Hin, Bad Homburg, Budapeste e Hong Kong.

Já Alexandova, nove anos mais velha que ela, busca seu sexto troféu. Ela já conquistou títulos em Shenzhen em 2020, 's-Hertogenbosch em 2022 e 2023, Seul em 2022 e Linz em 2025.

- Shnaider avança após tie break acirrado -

Na sexta-feira, na primeira semifinal, Diana Shnaider (22ª colocada no ranking da WTA) derrotou Alycia Parks (71ª) em sets diretos, com parciais de 6-3 e 7-6 (10/8), em uma hora e 46 minutos.

O jogo começou com Parks sacando e ela venceu o primeiro game sem dar chance a Shnaider.

A americana quase quebrou o saque no segundo game, mas a europeia salvou três break points.

No terceiro game, a russa quebrou o serviço da adversária, confirmou seu saque e abriu 3 a 1. A americana teve dificuldades no sétimo game, mas salvou dois break points e diminuiu para 4 a 3.

Parks não conseguiu recuperar o saque perdido e sofreu uma segunda quebra, permitindo que Shnaider vencesse o primeiro set por 6 a 3 em 42 minutos.

Após um início equilibrado no segundo set, Shnaider evitou dois break points no terceiro game, e dali em diante a partida ficou parelha até o tiebreak, onde a russa teve quatro mini-breaks a seu favor e três contra.

- Alexandrova avança após abandono -

A segunda semifinal, entre a russa Ekaterinova (14ª) e a tcheca Marie Bouzkova (53ª), foi interrompida duas vezes por chuvas e trovoadas e adiada para este sábado, quando o placar estava empatado em 2 a 2 após 26 minutos de jogo.

Neste sábado, Ekaterinova e Bouzkova retornaram à quadra. A russa venceu o primeiro set por 6 a 3 após 52 minutos de jogo. O segundo set não foi disputado porque a tcheca abandonou o torneio devido a uma lesão.

A final entre Shnaider e Alexandrova será disputada, no máximo, às 18h30, horário local (21h30 de Brasília).

O torneio WTA 500 de Monterrey é disputado em quadras duras no Sonoma Club e oferece US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,4 milhões pela cotação atual) em premiação.

--- Resultados das semifinais do WTA 500 de Monterrey (na sexta-feira e neste sábado):

Diana Shnaider (RUS/N.3) x Alycia Parks (EUA) 6-3, 7-6 (10/8)

Ekaterina Alexandrova (RUS/N.2) x Marie Bouzkova (CZE) 6-3, abandono por lesão

str/dr/aam