Gerente de parque de diversões é denunciado na França por negar entrada de israelenses

23/08/2025 17:01

O gerente de um parque de diversões da França que negou a entrada de um grupo de menores israelenses foi acusado neste sábado de "discriminação por motivo de origem, etnia ou nacionalidade", e liberado, anunciou o Ministério Público.

O gerente do parque, localizado em Porte-Puymorens, negou na última quinta-feira a entrada no local de um grupo de 150 menores israelenses de 8 a 16 anos, apesar de eles terem reservado os ingressos. Essa "discriminação", caracterizada pela "negação de um bem ou serviço em local aberto ao público, ou proibição de acesso", acarreta pena de até cinco anos de prisão e multa de até 75.000 euros, segundo o MP de Perpignan.

O homem, 52, que estava em prisão preventiva desde quinta-feira, compareceu hoje perante um juiz. Ele disse que sua recusa não se deveu a considerações ideológicas, e sim a questões de segurança.

O ministro do Interior da França, Bruno Retailleau, descreveu ontem o incidente como "grave". "Espero que a Justiça seja firme. Não se pode deixar isso passar", comentou Retailleau, que citou o aumento dos "atos antissemitas".

