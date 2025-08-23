Olympique de Marselha vence recém-promovido Paris FC (5-2) pela 2ª rodada da Ligue 1

O Olympique de Marselha, derrotado em sua estreia na Ligue 1 na visita ao Rennes, reagiu neste sábado (23), pela segunda rodada, vencendo em casa por 5 a 2 o recém-promovido Paris FC.

A vitória do OM veio após um susto. O time do sul da França abriu 2 a 0 com um gol de pênalti, convertido pelo inglês Mason Greenwood (18') e outro do gabonês Pierre-Emerick Aubameyang (25'). O Paris FC empatou por meio de Ilan Kebbal (28') e Moses Simon (58').

Aubameyang foi o responsável por apagar o fogo, colocando o Marselha novamente na frente, fazendo 3 a 2 aos (73') e o dinamarquês Pierre-Emile Hojbjerg (81') e o jovem Robinio Vaz (90'+6) fecharem o placar em 5 a 2.

Greenwood chegou a perder um pênalti nessa reta final, aos 85 minutos de jogo.

A vitória traz um efeito calmante para o Olympique de Marselha, que teve um início de temporada turbulento com a derrota na estreia para o Rennes, que também foi acompanhada por uma briga no vestiário entre dois jogadores, Adrien Rabiot e Jonathan Rowe, que, por causa disso, foram colocados à venda no mercado de transferências.

O Paris FC acabou sendo claramente superado e permanece sem pontuar desde sua estreia na primeira divisão, tendo perdido também na primeira rodada, dessa vez contra o Angers.

Na sexta-feira, o atual campeão e grande favorito Paris Saint-Germain garantiu sua segunda vitória em três partidas, derrotando o Angers por 1 a 0 em casa, com um gol do espanhol Fabián Ruiz.

