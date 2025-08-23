Ex-presidente do Sri Lanka é internado em UTI após ser preso

O ex-presidente do Sri Lanka Ranil Wickremesinghe foi transferido de emergência neste sábado (23) para a unidade de cuidados intensivos de um hospital público, um dia depois de ser preso preventivamente enquanto era investigado por desvio de fundos públicos.

Wickremesinghe, que foi preso de forma preventiva na noite de sexta-feira, apresentava grave desidratação e sob vigilância estrita, segundo informou à AFP Rukshan Bellana, vice-diretor geral do Hospital Nacional de Colombo.

"É necessário observá-lo de perto e tratá-lo de desidratação aguda para evitar complicações graves", afirmou Bellana, após apontar que, ao chegar, ele sofria de diabetes severa e hipertensão arterial.

No entanto, informou que o estado atual de Wickremesinghe é "estável".

O ex-mandatário, a figura mais proeminente da oposição, foi transferido para o principal hospital do país devido à deterioração de sua saúde e à falta de instalações adequadas para seu tratamento na prisão, informou um porta-voz do sistema prisional.

Legisladores da oposição que o visitaram no início do dia na prisão informaram que ele estava de bom humor.

Um tribunal em Sri Lanka decretou na sexta-feira a prisão preventiva do ex-presidente como parte de uma campanha anticorrupção promovida desde a chegada ao poder, em setembro, de um governo de esquerda.

Wickremesinghe foi acusado de usar fundos públicos para financiar uma visita privada ao Reino Unido em setembro de 2023, enquanto voltava de participar da cúpula do G77 em Havana e da Assembleia Geral da ONU em Nova York.

Os crimes acarretam uma pena máxima de 20 anos de prisão e uma multa máxima de três vezes o valor dos fundos desviados, estimados em 16,6 milhões de rúpias (cerca de 300 mil reais).

O ex-líder, de 76 anos, foi a Londres para participar da cerimônia de nomeação de sua esposa como professora honorária pela Universidade de Wolverhampton e afirma que os custos da viagem foram cobertos por ela.

A oposição acusa o governo de prender seu líder por medo de que ele pudesse retornar ao poder.

Wickremesinghe assumiu a presidência em julho de 2022 após a renúncia de Gotabaya Rajapaksa, após meses de protestos em meio a uma grave crise econômica.

Durante seu mandato, conseguiu um empréstimo de 2,9 bilhões de dólares do Fundo Monetário Internacional (FMI), em troca de um aumento brusco nos impostos e a eliminação dos subsídios à energia. Em setembro de 2024, perdeu as eleições para o atual presidente, Anura Kumara Dissanayake.

