Tottenham inflige 1ª derrota ao Manchester City (2-0) pela 2ª rodada da Premier League

O Manchester City sofreu um duro revés em sua busca pela retomada do título inglês: no primeiro jogo que disputou em casa nesta temporada, voltou a decepcionar a torcida perdendo por 2 a 0 para o Tottenham.

Depois da goleada de 4 a 0 imposta ao Wolverhampton na primeira rodada e no primeiro jogo da temporada no Etihad Stadium, o City repetiu os erros da temporada passada: baixo poder ofensivo e erros na defesa que custaram gols.

Foi o que aconteceu no primeiro tempo, onde, após uma primeira meia hora apresentando um futebol fraco e a lesão do lateral Rayan Aït-Nouri, uma das contratações deste verão europeu, o 'Spurs' aproveitou duas falhas da defesa do time da casa para abrir o placar.

Primeiro, foi o brasileiro Richarlison, que superou os defensores adversários com velocidade, e seu cruzamento foi desviado de cabeça por Brennan Johnson para o fundo da rede (35').

O goleiro James Trafford, que voltou a ser titular no lugar do brasileiro Ederson, comprometeu as chances do seu time pouco antes do intervalo, quando o Tottenham recuperou a bola que havia sido mal afastada e o português João Palhinha marcou o segundo gol (45'+2).

"Falhamos em coisas simples com a bola. Claro que temos que melhorar, mas eu já disse isso depois (de jogar contra) o Wolves", admitiu Guardiola.

As entradas no segundo tempo de jogadores como Bernardo Silva, Jérémy Doku, Phil Foden e Rodri não alteraram a dinâmica da partida, com o City dominando, mas não conseguindo ameaçar o gol do italiano Guglielmo Vicario.

Ao contrário do City, tudo parece correr bem para a equipe do técnico do Tottenham, Thomas Frank, até o momento, que, após estrear no campeonato há uma semana com uma vitória maiúscula contra o Burnley (3 a 0), conquistou este segundo triunfo que a coloca provisoriamente no topo da tabela.

"A mentalidade é a chave. Precisamos ter essa mentalidade para vencer jogos como este", comemorou Frank.

- Aston Villa segue sem vencer -

O Aston Villa de Unai Emery foi derrotado na visita ao Brentford (1 a 0) com um gol de Dango Ouattara aos 12 minutos, e o time de Birmingham soma apenas um ponto nas duas primeiras rodadas.

O recém-promovido Sunderland, que havia começado com uma vitória retumbante sobre o West Ham na primeira rodada, sofreu uma derrota por 2 a 0 fora de casa contra o Burnley, enquanto o Bournemouth venceu o Wolverhampton por 1 a 0 em um duelo entre duas equipes que haviam perdido na primeira rodada.

Três partidas serão disputadas no domingo, incluindo a visita do Manchester United, que foi derrotado na primeira rodada, ao Fulham.

O evento principal da segunda rodada será na segunda-feira, com o Liverpool visitando o Newcastle. Uma partida já emocionante por si só, mas que ganhou uma atração a mais devido à situação do atacante sueco Alexander Isak. Ele está em conflito com a diretoria dos 'Magpies' para forçar sua venda para os 'Reds'.

--- Jogos da 2ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação

- Sexta-feira:

West Ham - Chelsea 1 - 5

- Sábado:

Manchester City - Tottenham 0 - 2

AFC Bournemouth - Wolverhampton 1 - 0

Brentford - Aston Villa 1 - 0

Burnley - Sunderland 2 - 0

Arsenal - Leeds

- Domingo:

(10h00) Crystal Palace - Nottingham

Everton - Brighton

(12h30) Fulham - Manchester United

- Segunda-feira:

(16h00) Newcastle - Liverpool

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Tottenham 6 2 2 0 0 5 0 5

2. Chelsea 4 2 1 1 0 5 1 4

3. Liverpool 3 1 1 0 0 4 2 2

. Manchester City 3 2 1 0 1 4 2 2

5. Nottingham 3 1 1 0 0 3 1 2

6. Sunderland 3 2 1 0 1 3 2 1

7. Arsenal 3 1 1 0 0 1 0 1

. Leeds 3 1 1 0 0 1 0 1

9. AFC Bournemouth 3 2 1 0 1 3 4 -1

10. Brentford 3 2 1 0 1 2 3 -1

. Burnley 3 2 1 0 1 2 3 -1

12. Brighton 1 1 0 1 0 1 1 0

. Fulham 1 1 0 1 0 1 1 0

14. Crystal Palace 1 1 0 1 0 0 0 0

. Newcastle 1 1 0 1 0 0 0 0

16. Aston Villa 1 2 0 1 1 0 1 -1

17. Everton 0 1 0 0 1 0 1 -1

. Manchester United 0 1 0 0 1 0 1 -1

19. Wolverhampton 0 2 0 0 2 0 5 -5

20. West Ham 0 2 0 0 2 1 8 -7

