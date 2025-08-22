Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Coreia do Norte diz que tropas sul-coreanas fizeram disparos de advertência na fronteira

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
22/08/2025 23:47

compartilhe

Siga no

A Coreia do Norte acusou neste sábado (23) a Coreia do Sul de realizar disparos de advertência contra suas tropas perto da fronteira, e advertiu que isso poderia aumentar a tensão a níveis incontroláveis.

O confronto ocorreu na última terça-feira, quando soldados norte-coreanos trabalhavam para selar permanentemente a fronteira fortificada que divide a península, informou o meio estatal KCNA, que citou um comunicado do tenente-general do Exército, Ko Jong Chol.

Ko classificou o incidente como uma "provocação grave" e afirmou que o Exército sul-coreano usou uma metralhadora para efetuar mais de 10 disparos de advertência aos soldados do Norte.

"Esse é um prelúdio muito sério, que, inevitavelmente, conduzirá a situação na zona fronteiriça, onde um grande número de forças estão posicionadas em confronto uma contra a outra, a um ponto incontrolável", alertou Ko.

A Coreia do Sul confirmou os disparos de advertência efetuados no começo da semana na fronteira. Segundo o Exército sul-coreano, soldados do Norte cruzaram a fronteira na Zona Desmilitarizada, o que levou suas tropas a fazer os disparos. Os militares norte-coreanos se retiraram em seguida, acrescentou.

O último enfrentamento entre os dois arquirrivais havia ocorrido em abril, quando as forças sul-coreanas efetuaram disparos de advertência após cerca de 10 soldados norte-coreanos cruzarem brevemente a fronteira.

bur-bjt/ksb/ag/nn/mas/ag/ic/am-lb

Tópicos relacionados:

conflito ncorea scorea

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay