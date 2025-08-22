Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Betis vence Alavés e dorme na liderança do Campeonato Espanhol

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
22/08/2025 19:32

compartilhe

Siga no

Com um gol do argentino Giovani Lo Celso, o Betis venceu o Alavés por 1 a 0 nesta sexta-feira (22), no jogo que abriu a 2ª rodada do Campeonato Espanhol.

Com 4 pontos, o time alviverde assume provisoriamente a liderança, enquanto espera os demais resultados do fim de semana.

O jogo marcou a estreia do Betis no Estádio de La Cartuja, que será sua casa nesta e na próxima temporada, pelo menos, até o término da reforma de seu estádio próprio, o Benito Villamarín.

"A melhor maneira de começar neste estádio era vencendo. Dá para sentir o apoio da torcida aqui", declarou Lo Celso após a partida.

O Alavés, por sua vez, permanece com 3 pontos na tabela, depois de ter vencido o Levante na estreia (2 a 1).

A segunda rodada do Espanhol continua no sábado com três jogos.

O Barcelona, atual campeão, vai em busca de sua segunda vitória, fora de casa, contra o Levante, enquanto o Atlético de Madrid, derrotado pelo Espanyol no primeiro jogo, tentará reagir contra o Elche.

O Real Madrid entra em campo no domingo, quando visitará o Oviedo, que acabou de subir da segunda divisão.

dr/gfe/cb/am

Tópicos relacionados:

esp fbl

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay