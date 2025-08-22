Dow Jones bate recorde por expectativa de corte dos juros

Wall Street fechou em alta nesta sexta-feira (22), com um recorde do Dow Jones, depois que o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, indicou a possibilidade de um corte dos juros.

O Dow Jones subiu 1,89%, aos 45.631,74 pontos, superando a marca de dezembro. Já o Nasdaq teve alta de 1,88% e o S&P 500 avançou 1,52%.

Na conferência de banqueiros centrais em Jackson Hole, Wyoming, o presidente do Fed disse que não se pode descartar uma deterioração rápida do mercado de trabalho americano, o que poderia justificar uma flexibilização da política monetária e da taxa de juros.

A reação foi rápida nos mercados: os principais índices americanos subiram e os títulos do Tesouro caíram, arrastando o dólar.

"Um corte em setembro não é necessariamente um fato, mas mostra que o Fed está disposto a reduzir os juros sempre que o índice de inflação do IPC do mês seguinte não surpreender para cima", disse Angelo Kourkafas, da consultoria Edward Jones.

A grande maioria dos investidores prevê uma flexibilização dos juros em setembro, segundo a ferramenta de monitoramento FedWatch, da CME. Essa perspectiva impulsionou "setores sensíveis aos juros, como as small caps", explicou Kourkafas.

tmc/ni/nth/ad/mar/lb/am