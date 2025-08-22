Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Dow Jones bate recorde por expectativa de corte dos juros

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
22/08/2025 19:27

compartilhe

Siga no

Wall Street fechou em alta nesta sexta-feira (22), com um recorde do Dow Jones, depois que o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, indicou a possibilidade de um corte dos juros.

O Dow Jones subiu 1,89%, aos 45.631,74 pontos, superando a marca de dezembro. Já o Nasdaq teve alta de 1,88% e o S&P 500 avançou 1,52%.

Na conferência de banqueiros centrais em Jackson Hole, Wyoming, o presidente do Fed disse que não se pode descartar uma deterioração rápida do mercado de trabalho americano, o que poderia justificar uma flexibilização da política monetária e da taxa de juros.

A reação foi rápida nos mercados: os principais índices americanos subiram e os títulos do Tesouro caíram, arrastando o dólar.

"Um corte em setembro não é necessariamente um fato, mas mostra que o Fed está disposto a reduzir os juros sempre que o índice de inflação do IPC do mês seguinte não surpreender para cima", disse Angelo Kourkafas, da consultoria Edward Jones.

A grande maioria dos investidores prevê uma flexibilização dos juros em setembro, segundo a ferramenta de monitoramento FedWatch, da CME. Essa perspectiva impulsionou "setores sensíveis aos juros, como as small caps", explicou Kourkafas.

tmc/ni/nth/ad/mar/lb/am

Tópicos relacionados:

bolsa eua mercado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay