Petróleo fecha estável

Os preços do petróleo permaneceram estáveis nesta sexta-feira (22), com o mercado cada vez mais reticente sobre a perspectiva de paz na Ucrânia, mas ainda temendo que a oferta supere a demanda.

O preço do Brent para entrega em outubro subiu 0,09%, aos US$ 67,73, e o do WTI para o mesmo mês teve alta de 0,22%, aos US$ 63,66.

Embora um ataque de Kiev a refinarias russas em resposta aos bombardeios de Moscou tenha elevado ontem os preços do combustível na Rússia, as expectativas de paz minguantes não impulsionam os preços internacionais do petróleo.

Os Estados Unidos ameaçaram impor novas sanções à Rússia, mas Tamas Varga, da PVM, considerou pouco provável que isso aconteça, principalmente "para evitar o aumento dos preços do combustível nos Estados Unidos e a volta da pressão inflacionária".

A analista Barbara Lambrecht, do Commerzbank, observou que as tarifas adicionais de 25% impostas pelos Estados Unidos à Índia, que entrarão em vigor na semana que vem, ainda "não parecem dissuadir as refinarias indianas de comprar petróleo russo", e destacou que "existe um risco de superprodução no segundo semestre", principalmente por conta do aumento das cotas de produção dos membros da Opep+.

