Sorteio da Copa do Mundo de 2026 será no dia 5 de dezembro, em Washington

O sorteio da Copa do Mundo de 2026, que será organizada em conjunto por Estados Unidos, Canadá e México, será realizado no Kennedy Center, em Washington, no dia 5 de dezembro, anunciou o presidente americano, Donald Trump, nesta sexta-feira (22).

"É o maior evento esportivo, provavelmente o mais importante", disse o mandatário, que usava um boné com a frase "Trump tinha razão sobre tudo", em declarações a jornalistas no Salão Oval da Casa Branca, ao lado do presidente da Fifa, Gianni Infantino.

Trump sugeriu que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, poderia comparecer ao Mundial, já que "tem muita vontade de estar lá", embora sua presença dependa, "ou não", do resultado dos esforços de paz na Ucrânia.

Durante o anúncio, o presidente americano teve a oportunidade de segurar o troféu da Copa do Mundo.

"Só o presidente da Fifa, os presidentes dos países e os campeões mundiais podem tocá-lo, porque é só para os vencedores. E como você é um vencedor, com certeza também pode tocá-lo", disse Infantino.

"Posso ficar com ele?", brincou Trump, que tem o Salão Oval decorado com objetos de ouro desde que retornou ao poder, em janeiro. "É uma linda peça de ouro. É linda", reiterou.

Infantino entregou ao presidente americano um ingresso gigante na primeira fileira, no assento número 1, para a final da Copa do Mundo, que será disputada no dia 19 de julho, no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey, nos arredores de Nova York.

A escolha do local do sorteio tem profundas conotações políticas.

Desde o início do ano, Trump e seu governo lideraram uma tomada de controle do Kennedy Center com o argumento de que o prestigiado centro de artes se tornou demasiadamente "woke", um termo pejorativo para se referir às políticas que promovem a diversidade.

"Alguns o chamam de Trump-Kennedy Center, mas ainda não estamos preparados para fazer isso, quem sabe daqui a uma semana", disse o presidente, que prometeu melhorias para o local.

Donald Trump também elogiou a repressão federal em curso contra a criminalidade em Washington onde tropas da Guarda Nacional foram mobilizadas nas ruas.

O presidente afirmou que essa medida fará da capital dos EUA um lugar seguro para os torcedores que visitarem a cidade durante a Copa do Mundo no ano que vem.

