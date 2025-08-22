Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Promotor pede pena de morte para ex-presidente da RD Congo

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
22/08/2025 15:27

compartilhe

Siga no

Um procurador militar pediu, nesta sexta-feira (22), pena de morte para o ex-presidente da República Democrática do Congo, Joseph Kabila, julgado à revelia por traição, constatou uma equipe da AFP presente no local.

O general Lucien René Likulia, representando a Procuradoria, solicitou aos juízes que condenem Kabila à morte por crimes de guerra, traição e organização de uma insurreição.

Kabila é julgado desde julho à revelia por seu suposto apoio aos milicianos do grupo M23, respaldados por Ruanda. 

O ex-presidente, que está fora da República Democrática do Congo há dois anos, também é acusado de conspirar para derrubar o presidente Félix Tshisekedi e de crimes como homicídio, tortura e estupro relacionados ao M23.

str-clt/jj/hgs/eg/lm/mvv

Tópicos relacionados:

conflito justica politica rdcongo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay