Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Tropas da Guarda Nacional portarão armas 'em breve' em Washington DC (funcionário)

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
22/08/2025 15:02

compartilhe

Siga no

As tropas da Guarda Nacional estarão armadas "em breve" na capital Washington, onde o presidente Donald Trump ordenou sua mobilização para combater o crime, declarou um funcionário de defesa dos Estados Unidos nesta sexta-feira (22).

"Por ordem do secretário de Defesa, os membros da Força-Tarefa Conjunta-DC que apoiam a missão de reduzir a taxa de criminalidade na capital de nossa nação em breve estarão em missão com suas armas de serviço", declarou o funcionário sob condição de anonimato, referindo-se à Força-Tarefa Conjunta-DC.

wd/sms/dg/mar/dd/ic

Tópicos relacionados:

eua militares politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay