Chicago e Nova York serão as próximas cidades na mira da ofensiva contra o crime, diz Trump
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira (22) que Chicago e Nova York serão as próximas grandes cidades do país a serem alvos de uma ofensiva federal contra o crime.
"Faremos com que nossas cidades sejam extremamente seguras", declarou Trump a jornalistas na Casa Branca. "Acredito que Chicago será a seguinte e depois ajudaremos Nova York", acrescentou.
