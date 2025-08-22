Assine
Internacional

'Briga de bar', diz técnico do Olympique sobre discussão entre Rabiot e Rowe

22/08/2025 13:51

"Foi uma briga de bar", explicou o técnico do Olympique de Marselha, o italiano Roberto De Zerbi, sobre a discussão no vestiário da equipe entre o volante Adrien Rabiot e o atacante Jonathan Rowe, que fez a diretoria colocar os dois jogadores na lista de negociáveis do clube.

"Eu pergunto a vocês: o que aconteceria se, no seu local de trabalho, duas pessoas, dois funcionários, dois operários, dois advogados, brigassem? Foi uma briga de bar, na frente do diretor esportivo, na frente do treinador, com um companheiro no chão (o jovem atacante Darryl Vakola, de 17 anos, havia sofrido um desmaio)", declarou De Zerbi em entrevista coletiva nesta sexta-feira (22), véspera do jogo contra o Paris FC, pela 2ª rodada do Campeonato Francês.

"É verdade ninguém quebrou os dentes, mas foi uma briga que eu nunca tinha visto em todos os meus anos no futebol. Pela primeira vez na minha carreira, não soube o que fazer, nem o que dizer", acrescentou o treinador.

"Venho da rua, estou acostumado com brigas, mas nunca tinha visto algo assim. Os seguranças do clube tentaram separá-los. Normalmente eles estão lá para nos proteger dos outros, não de nós mesmos", continuou o italiano.

Na semana passada, após a derrota do Olympique por 1 a 0 para o Rennes, Rabiot e Rowe discutiram rispidamente até chegarem às vias de fato no vestiário.

Após esse "episódio de violência extrema", como definiu o presidente do clube, Pablo Longoria, os jogadores foram incluídos na lista de negociáveis e devem procurar uma nova equipe.

