Internacional

Netanyahu chama de 'mentira descarada' relatório da ONU sobre fome em Gaza

AFP
AFP
AFP
AFP
Repórter
22/08/2025 12:27

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, chamou, nesta sexta-feira (22), de "mentira descarada" a declaração de um organismo da ONU que afirma haver fome extrema em algumas áreas de Gaza. 

"O relatório do IPC é uma mentira descarada", declarou Netanyahu em um comunicado divulgado por seu gabinete, referindo-se ao documento da Classificação Integrada de Segurança Alimentar (IPC), com sede em Roma. 

Ele acrescentou que "Israel não tem uma política de fome", e citou a entrega de ajuda humanitária à Faixa de Gaza durante a guerra. 

Tópicos relacionados:

conflito gaza israel onu palestinos

