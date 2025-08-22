Netanyahu chama de 'mentira descarada' relatório da ONU sobre fome em Gaza

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, chamou, nesta sexta-feira (22), de "mentira descarada" a declaração de um organismo da ONU que afirma haver fome extrema em algumas áreas de Gaza.

"O relatório do IPC é uma mentira descarada", declarou Netanyahu em um comunicado divulgado por seu gabinete, referindo-se ao documento da Classificação Integrada de Segurança Alimentar (IPC), com sede em Roma.

Ele acrescentou que "Israel não tem uma política de fome", e citou a entrega de ajuda humanitária à Faixa de Gaza durante a guerra.

