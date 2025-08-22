Assine
Internacional

Trump diz que reunir Putin e Zelensky é como misturar 'óleo e vinagre'

22/08/2025 11:52

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira (22) que organizar uma reunião entre os líderes ucraniano, Volodimir Zelensky, e russo, Vladimir Putin, é tão difícil quanto misturar "óleo e vinagre". 

"Veremos se Putin e Zelensky vão trabalhar juntos. Você sabe, é um pouco como óleo e vinagre. Eles não se dão muito bem, por razões óbvias", disse Trump a jornalistas em Washington.

