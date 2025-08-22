Assine
Internacional

Presidente do Fed sinaliza para corte dos juros nos EUA

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
22/08/2025 11:24

O presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), Jerome Powell, deixou a porta aberta, nesta sexta-feira (22), à possibilidade de uma redução das taxas de juros, mas advertiu que os riscos de uma inflação maior e um desaquecimento do mercado de trabalho estejam gerando uma situação complexa. 

"Os riscos para a baixa do emprego estão aumentando", disse Powell durante o Simpósio de Política Econômica em Jackson Hole. Ele afirmou, ainda, que "os efeitos das tarifas aduaneiras nos preços ao consumidor já são claramente visíveis" no país.

Tópicos relacionados:

eua inflacao juros macroeconomia

