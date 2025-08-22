Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Fome em Gaza 'é um escândalo moral' e 'totalmente evitável', diz governo britânico

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
22/08/2025 11:15

compartilhe

Siga no

O ministro britânico das Relações Exteriores, David Lammy, chamou a fome em Gaza de "escândalo moral" e "totalmente evitável" nesta sexta-feira (22), após as Nações Unidas declararem estado de emergência no território palestino. 

"A confirmação da fome na cidade de Gaza e nos bairros ao redor é absolutamente horrível e totalmente evitável", afirmou Lammy em um comunicado. 

O chefe da diplomacia britânica acrescentou que "a recusa do governo israelense em permitir a entrada de ajuda suficiente em Gaza provocou esta catástrofe causada pelo homem. É um escândalo moral". 

Lammy instou o governo de Israel a "agir imediatamente para evitar que o agravamento da situação. Deve permitir, de forma imediata e sustentada, o acesso sem obstáculos de alimentos, suprimentos médicos, combustível e todo tipo de ajuda àqueles que desesperadamente necessitam". 

O chanceler britânico também insistiu sobre a necessidade de "um cessar-fogo imediato que permita a entrega de ajuda na máxima velocidade e escala necessária. Isso inclui interromper a operação militar na cidade de Gaza, o epicentro da fome".

psr/eg/jc/fp

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia fome gb israel palestinos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay