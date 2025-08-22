Assine
Chefe da Otan pede 'garantias de segurança sólidas' para Ucrânia em visita a Kiev

22/08/2025 09:47

O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, pediu nesta sexta-feira (22), durante sua visita a Kiev, "garantias de segurança sólidas" à Ucrânia com o objetivo de assegurar que a Rússia respeite um possível acordo de paz e prevenir outra invasão. 

"Será essencial contar com garantias de segurança sólidas e é isso que estamos tentando definir agora" para garantir que a Rússia "nunca mais tente tomar nem mesmo 1 km²" de território ucraniano, disse Rutte em uma declaração ao lado do presidente, Volodimir Zelensky.

