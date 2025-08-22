Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Fome em Gaza é um 'crime de guerra', afirma ONU

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
22/08/2025 06:53

compartilhe

Siga no

O Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk, afirmou nesta sexta-feira que "é um crime de guerra utilizar a fome com fins militares", minutos após a ONU declarar oficialmente um cenário de fome em Gaza. 

"Não podemos permitir que esta situação continue com total impunidade", declarou, por sua vez, o secretário-geral da ONU, António Guterres.

Guterres também fez um apelo para "um cessar-fogo imediato, a libertação imediata de todos os reféns e um acesso humanitário total e sem restrições".

vog/rjm/pz/mab/rnr/fp

Tópicos relacionados:

conflito direitos fome gaza israel onu palestinos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay