Fome em Gaza é um 'crime de guerra', afirma ONU

O Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk, afirmou nesta sexta-feira que "é um crime de guerra utilizar a fome com fins militares", minutos após a ONU declarar oficialmente um cenário de fome em Gaza.

"Não podemos permitir que esta situação continue com total impunidade", declarou, por sua vez, o secretário-geral da ONU, António Guterres.

Guterres também fez um apelo para "um cessar-fogo imediato, a libertação imediata de todos os reféns e um acesso humanitário total e sem restrições".

