Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Inflação no Japão atinge 3,1% em julho e arroz continua em alta

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
21/08/2025 22:04

compartilhe

Siga no

A inflação no Japão desacelerou em julho para 3,1% interanual, embora o preço do arroz, crucial na dieta do país, tenha disparado 90,7%, de acordo com dados oficiais publicados na sexta-feira (21).

Este índice de preços divulgado pelo Ministério do Interior melhora o registrado em junho (3,3%), mas continua acima da meta de 2% do Banco do Japão.

O número, que exclui os preços voláteis de alimentos frescos, também foi ligeiramente superior às expectativas do mercado (3,0%).

O país asiático, que por muito tempo esteve ameaçado pela deflação, enfrenta desde 2022 um aumento sustentado dos preços ao consumidor, acima de 2%.

Este aumento continua sendo impulsionado pelo preço do arroz, que subiu novamente em julho (90,7%), embora ligeiramente abaixo dos 100,2% do mês anterior.

Os japoneses expressaram seu descontentamento nas urnas no mês passado, punindo o governante Partido Liberal Democrático (PLD), que perdeu a maioria em ambas as câmaras do Parlamento.

Para tentar mitigar o impacto nas famílias e com vistas às eleições, o primeiro-ministro Shigeru Ishiba ampliou os auxílios à habitação, prolongou os subsídios à energia e comprometeu-se a entregar cheques de 20 mil ienes (738,80 reais) a todos os habitantes.

nf-stu/tym/arm/atm/lm/am

Tópicos relacionados:

alimentos economia inflacao japao politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay