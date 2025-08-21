'Foi um verdadeiro linchamento': torcedores da La U voltam ao Chile após caos na Argentina

"Fomos abandonados, nos deixaram à deriva". Ainda em choque pela noite de terror que viveram em Buenos Aires, os torcedores da Universidad de Chile culpam a polícia argentina de terem provocado o caos que começou nas arquibancadas do Estádio Libertadores de América.

O jogo entre Independiente e 'La U', na volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana, se transformou em uma batalha campal entre as torcidas.

Tudo começou quando um grupo de chilenos atirou pedras, assentos, garrafas e outros objetos em direção à parte inferior das arquibancadas, onde estava a torcida do Independiente.

As imagens de um torcedor que se jogou do andar de cima das tribunas ao ser encurralado viralizaram nas redes sociais. Ele se salvou porque um telhado amorteceu sua queda.

Tomás González não culpa somente as torcidas organizadas. Os policiais "nos deixaram abandonados. Na verdade, eles mesmos abriram as portas para que a torcida do Independiente entrasse pelo túnel para vir nos bater".

Em seu retorno a Santiago nesta quinta-feira, Tomás, de 30 anos, afirmou que os chilenos que conseguiram deixar o estádio, àquela altura um verdadeiro campo de batalha, foram agredidos pela polícia: "As pessoas que já estavam ensanguentadas foram perseguidas pela polícia e detidas".

"Foi algo desesperador e terrível", ressaltou.

O saldo de um dos confrontos de torcida mais violentos dos últimos tempos: 19 feridos, três em estado grave, e mais de 100 detidos, segundo as autoridades.

- "À deriva" -

Ignacio Leighton, um torcedor de 35 anos que retornou no mesmo voo de Tomás, também culpa a polícia pelo ocorrido.

"A polícia na Argentina simplesmente não existe. Não atua em casos óbvios de abuso", afirmou no aeroporto de Santiago.

Ignacio conta que, por sorte, se salvou quando a torcida do Independiente invadiu o setor visitante e encurralou os torcedores chilenos.

"Na verdade, o acesso ao estádio foi um caos também. Os policiais vinham a cavalo, te batiam com cassetetes", conta.

Os torcedores visitantes foram presa fácil dos argentinos quando quiseram voltar para recolher faixas da 'La U' e tambores.

"Foi um verdadeiro linchamento o que aconteceu lá. Muitos garotos voltaram para buscar faixas, voltaram buscar os tambores. Foi aí que o caos se instaurou. Foi aí que, infelizmente, esses torcedores do Independiente começaram a selvageria", lembrou Ignacio.

Outro torcedor chileno, Rodrigo León, também criticou a passividade da polícia argentina.

"O pior de tudo é que o que está sendo mostrado é o que aconteceu la dentro (...) A parte terrível foi do lado de fora, onde a polícia fez vista grossa e deixou tudo acontecer (...) Ontem eles nos deixaram à deriva", resumiu.

