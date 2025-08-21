Netanyahu ordena iniciar 'imediatamente negociações' para libertar reféns em Gaza

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou nesta quinta-feira (21) que deu "instruções para iniciar imediatamente negociações para libertar" todos os reféns israelenses em Gaza, em resposta a uma nova proposta de tréguas dos mediadores.

"Dei instruções para iniciar imediatamente negociações para a libertação de todos os nossos reféns e encerrar a guerra em condições aceitáveis para Israel", declarou o dirigente israelense em um vídeo divulgado por seu gabinete.

Netanyahu também afirmou que está se preparando para "aprovar" os planos do exército para tomar a Cidade de Gaza.

