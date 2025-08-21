Começa o desarmamento de facções palestinas nos campos de refugiados do Líbano

As facções palestinas presentes nos campos de refugiados no Líbano começaram, nesta quinta-feira (21), a entregar suas armas às autoridades, em conformidade com um acordo alcançado em maio para garantir o monopólio das armas ao Estado libanês.

"Hoje começa a primeira fase do processo de entrega de armas nos campos palestinos", informou em um comunicado o presidente do Comitê de Diálogo Libanês-Palestino, Ramez Damaschkieh.

A operação começará no campo de Burj el-Barajneh, em Beirute, onde será entregue um primeiro lote de armas que ficará sob a custódia do exército libanês, acrescentou.

Um fotógrafo da AFP viu dezenas de combatentes vestidos com uniformes militares e armados com fuzis, enquanto uma multidão se reunia em frente à sede em Beirute do Fatah, o movimento do presidente palestino Mahmoud Abbas.

Em maio, Abbas viajou a Beirute - sua primeira visita ao Líbano desde 2017 - e chegou a um acordo com o presidente libanês, Joseph Aoun, para entregar às autoridades todas as armas presentes nos campos palestinos.

Em paralelo, o Líbano está submetido a fortes pressões dos Estados Unidos para conseguir o desarmamento do Hezbollah, após as graves perdas infligidas ao movimento pró-iraniano durante sua guerra contra Israel no ano passado.

Em 5 de agosto, o governo encarregou o exército de elaborar um plano para desarmá-lo antes do final de 2025.

O enviado americano Tom Barrack elogiou, nesta quinta-feira, as medidas para iniciar o desarmamento e parabenizou o governo e o Fatah pelo que classificou como um "passo histórico para a unidade e a estabilidade, que demonstra um verdadeiro compromisso com a paz e a cooperação".

