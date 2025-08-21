Manchester City empresta meia Claudio Echeverri ao Bayer Leverkusen

O meia argentino Claudio Echeverri, do Manchester City, jogará por empréstimo no Bayer Leverkusen, anunciou o clube alemão nesta quinta-feira (21).

"Echeverri é um jogador de muita técnica e cheio de energia, que se movimenta com dinamismo pelo meio, entre linhas, gerando perigo em sua posição", declarou o diretor esportivo do Leverkusen, Simon Rolfes, citado em comunicado.

"Os torcedores vão ao estádio para ver jogadores como Claudio (...) Sua criatividade dará novas e atrativas características ao nosso jogo", destacou o dirigente.

O Manchester City contratou o jogador em janeiro de 2024, mas o emprestou ao River Plate, seu clube de origem, até fevereiro deste ano.

Depois de ter feito apenas três jogos pelos 'Citizens', Echeverri agora estará à disposição do técnico holandês Erik Ten Hag no Leverkusen.

"Dar meus próximos passos no campeão alemão de 2024, tanto na Bundesliga como na Champions League, é algo fantástico", comemorou o argentino.

O Bayer Leverkusen também anunciou nesta quinta-feira a contratação do zagueiro francês Loic Badé, que estava no Sevilla. Segundo a imprensa espanhola, o valor da transferência foi de 20 milhões de euros (R$ 127 milhões na cotação atual) e pode chegar a 30 milhões de euros (R$ 190 milhões) com diversos bônus.

