Homem é preso no sul da França acusado de homicídio na Espanha em 2024
Um homem de 48 anos, suspeito de ter matado uma turista francesa na Espanha, foi preso na quarta-feira em Perpignan, sul da França, a pedido da Justiça espanhola, informaram fontes judiciais coincidentes nesta quinta-feira (21).
Os fatos remontam a 18 de julho de 2024, em um acampamento da localidade de Alcalà de Xivert, na província de Castellón, Espanha.
O corpo da francesa, de 63 anos, foi encontrado esfaqueado dentro do trailer no qual viajava.
"A investigação realizada pela Guarda Civil permitiu determinar que o crime foi cometido por um homem francês que morava em Torreblanca", na mesma província, diz um comunicado da Guarda Civil espanhola divulgado nesta quinta-feira.
"O autor fugiu para França após cometer os crimes, onde permaneceu até sua prisão", acrescentou o comunicado.
O suspeito, de nacionalidade francesa, foi preso "por causa de uma ordem europeia de prisão", disse o Ministério Público de Perpignan, pelas autoridades francesas em colaboração com a Guarda Civil espanhola.
"O contexto e a motivação do assassinato, de uma violência extrema, que o juiz espanhol investiga - assim como os vínculos entre o autor e a vítima -, seguem sendo desconhecidos até agora", detalhou o MP de Perpignan, consultado pela AFP.
O homem, que trabalhava na França como entregador, se apresentou na manhã desta quinta-feira ao procurador-geral do tribunal de apelação de Montpellier (sul da França) antes de ser entregue às autoridades judiciais espanholas, acrescentou o Ministério Público.
