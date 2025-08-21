Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Exército israelense pede evacuação de hospitais e organizações humanitárias do norte de Gaza

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
21/08/2025 11:04

compartilhe

Siga no

O Exército israelense declarou, nesta quinta-feira (21), que informou ao pessoal médico e às organizações de ajuda humanitária no norte de Gaza para que comecem a elaborar planos de evacuação diante de uma ofensiva militar para tomar a região.

Nesta semana, oficiais militares israelenses informaram aos "funcionários médicos e às organizações internacionais no norte da Faixa de Gaza... que se preparem para a evacuação da população para o sul" do território palestino, segundo um comunicado emitido pelo Exército.

O anúncio ocorre depois que o Ministério da Defesa aprovou, nesta semana, uma ofensiva para tomar a Cidade de Gaza e ordenou o recrutamento de cerca de 60.000 reservistas, o que aumenta os temores de que a campanha agrave a já catastrófica crise humanitária na Faixa de Gaza.

Segundo o comunicado, o Exército informou às partes pertinentes no território para que comecem a realocar o equipamento hospitalar para o sul. 

"Os oficiais enfatizaram aos responsáveis médicos que estão realizando ajustes na infraestrutura hospitalar no sul da Faixa para receber os doentes e feridos, e que se prevê um aumento na entrada do equipamento médico necessário", diz o texto.

ds/dv/msr/mb/yr

Tópicos relacionados:

conflito gaza israel palestinos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay