Enviar um contingente europeu à Ucrânia seria 'inaceitável', diz a Rússia

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
21/08/2025 08:10

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, declarou nesta quinta-feira (21) que qualquer presença de tropas europeias na Ucrânia seria "absolutamente inaceitável", enquanto os aliados de Kiev trabalham para garantir a segurança do país. 

"Isso seria absolutamente inaceitável para a Federação Russa", disse Lavrov em resposta à pergunta de um repórter sobre as garantias de segurança para a Ucrânia, chamando-as de "intervenção estrangeira em qualquer parte do território ucraniano".

bur/giv/mab/es/jc

