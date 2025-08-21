Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Uganda anuncia acordo com EUA para receber migrantes

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
21/08/2025 06:23

compartilhe

Siga no

O governo de Uganda anunciou que concordou em receber migrantes que não atendam aos requisitos para permanecer nos Estados Unidos, em um novo episódio da campanha de Washington para enviar estrangeiros a outros países.

A administração do presidente americano, Donald Trump, tenta transferir migrantes em situação irregular para terceiros países, depois que algumas nações se recusaram a aceitar seus cidadãos repatriados.

"O acordo envolve os cidadãos de terceiros países que não tiveram asilo concedido nos Estados Unidos, mas que estão relutantes ou têm dúvidas sobre retornar aos seus países de origem", afirmou o secretário permanente do Ministério das Relações Exteriores de Uganda, Vincent Bagiire, em um comunicado na rede social X.

Ele explicou que é um "acordo temporário" e que "não serão aceitas pessoas com antecedentes criminais, nem menores de idade desacompanhados".

Bagiire também declarou a preferência de que "pessoas procedentes de países africanos" sejam transferidas para Uganda. 

O secretário disse que as partes estão trabalhando nos detalhes do pacto. 

Uganda abriga atualmente a maior população de refugiados da África, com quase 1,7 milhão de pessoas, segundo as Nações Unidas, e representa o caso mais recente de país do leste do continente a anunciar um acordo do tipo com Washington, após Ruanda e Sudão do Sul.

str-rbu/giv/es/avl/arm/es/fp

Tópicos relacionados:

eua migracao politica uganda

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay