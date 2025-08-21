Assine
Taiwan planeja aumentar orçamento de defesa a mais de 3% do PIB

21/08/2025 06:23

O governo taiwanês planeja aumentar o orçamento de defesa em 2026 para mais de 3% do PIB, informou o primeiro-ministro Cho Jung-tai, em meio à pressão dos Estados Unidos para que a ilha amplie os investimentos em sua proteção. 

Taiwan aumentou na última década o investimento em equipamentos militares e armas diante da crescente ameaça da China sobre o território de governo democrático, que Pequim reivindica como parte de seu território. 

"O aumento é outra demonstração concreta ao mundo e ao povo de Taiwan da nossa determinação e capacidade de proteger a segurança e soberania nacionais, a estabilidade e segurança da região do Indo-Pacífico, e nossa responsabilidade compartilhada com o mundo", declarou em uma entrevista coletiva o primeiro-ministro Cho Jung-tai.

O governo da ilha destinou 31,1 bilhões de dólares (170 bilhões de reais), o equivalente a 3,23% do PIB, para o orçamento de defesa de 2026. 

A proposta deve ser aprovada pelo Parlamento, controlado pela oposição, para entrar em vigor.

O partido opositor Kuomintang, que defende relações próximas com a China, controla o Legislativo e já congelou parte do orçamento de defesa para 2025.

