Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Chefe de inteligância nacional dos Estados Unidos anuncia cortes na agência

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
21/08/2025 06:23

compartilhe

Siga no

A chefe do Escritório de Inteligência dos Estados Unidos, Tulsi Gabbard, anunciou que fará cortes significativos na agência, que, segundo ela, "ficou aquém" no cumprimento de sua missão e está "repleta de abuso de poder".

Gabbard disse que reduzirá o Escritório do Diretor de Inteligência Nacional (ODNI) em 40% até o final do ano fiscal de 2025, uma economia avaliada em 700 milhões de dólares (3,8 bilhões de reais).

"Nos últimos 20 anos, o ODNI se tornou inchado e ineficiente, e a comunidade de inteligência está repleta de abuso de poder, vazamentos não autorizados de informações confidenciais e politização do uso da inteligência como uma arma", afirmou Gabbard em um comunicado.

Em uma série de posts nas redes sociais, a chefe da agência acrescentou que está "cortando a burocracia excessiva, erradicando atores do estado profundo e restaurando o foco de sua missão".

Ela também justificou os cortes com acusações contra o governo anterior de Joe Biden, democrata, ao afirmar que um dos centros de inteligência foi "utilizado pela administração anterior para justificar a supressão da liberdade de expressão e censurar a oposição política". 

O presidente Donald Trump assumiu o cargo em janeiro com a promessa de reduzir o tamanho do governo federal e, desde então, fez cortes em diversas agências federais.

sla/jgc/cjc/mas/fp

Tópicos relacionados:

espionagem eua gabbard intelligence politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay