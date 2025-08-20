Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Hamas diz que plano de conquista de Gaza mostra "desprezo flagrante" de Israel pelos esforços de mediação

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
20/08/2025 17:52

compartilhe

Siga no

O plano para tomar a Cidade de Gaza, para o qual o governo israelense anunciou nesta quarta-feira (20) a mobilização de 60 mil reservistas, demonstra o "desprezo flagrante" de Israel pelos esforços de mediação para alcançar um cessar-fogo, afirmou o Hamas.

O anúncio demonstra "um desprezo flagrante pelos esforços realizados pelos mediadores" com vistas a um acordo de cessar-fogo e à libertação dos reféns em Gaza, escreveu o movimento islamista palestino em comunicado.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, "demonstra que é o verdadeiro obstáculo para qualquer acordo, que não se importa com a vida [dos reféns israelenses] e que não tem a intenção séria de recuperá-los", acrescentou.

bur/my/mj/emp/hgs/nn/am

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia israel palestinos paz prisioneiros

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay