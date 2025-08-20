Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Polônia denuncia 'provocação' russa após explosão de drone

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
20/08/2025 17:16

compartilhe

Siga no

A Polônia afirmou nesta quarta-feira (20) que um drone militar russo entrou em seu espaço aéreo e explodiu em terras agrícolas no leste do país durante a noite, qualificando esse fato como uma "provocação".

"Mais uma vez, enfrentamos uma provocação da Federação Russa, com um drone russo", declarou à imprensa o ministro da Defesa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

A explosão ocorreu em um milharal perto da localidade de Osiny, a cerca de 100 km de Varsóvia e próximo às fronteiras com a Ucrânia e Belarus, aliada da Rússia.

As autoridades indicaram que não houve vítimas, mas que as janelas de algumas casas próximas foram danificadas.

O general polonês Dariusz Malinowski assegurou que o dispositivo "era um drone isca, que não estava armado, mas carregava uma ogiva autodestrutiva".

A Polônia tem sido um dos principais apoiadores da Ucrânia, hospedando mais de um milhão de refugiados ucranianos e sendo um ponto de trânsito chave para ajuda humanitária e militar ocidental destinada à ex-república soviética.

Desde que a Rússia iniciou sua invasão na Ucrânia há três anos e meio, vários drones e mísseis russos sobrevoaram o espaço aéreo da Letônia, Lituânia, Polônia e Romênia, países membros da Otan.

bo/dt/phz/hgs/an/lm/am

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia drone polonia russia ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay